Байден перепутал Обаму с Трампом и объяснил оговорку Фрейдом

Американский лидер Джо Байден перепутал двух бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа. Оговорку он совершил во время выступления в штате Пенсильвания.

В своей речи президент США рассказывал о кризисе, который произошел в автомобильной промышленности в 2009 году.

«На тот момент президент Трамп поручил мне заняться этой проблемой», — сказал Байден.

После он извинился за свою ошибку, ведь Трамп пришел к власти только в 2017 года, а в 2009 году страной управлял Барак Обама. Байден отметил, что это была оговорка по Фрейду, ведь в тот момент, когда он был вице-президентом, главой государства был Обама.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз перешел на личности и заявил, что у президент РФ Владимира Путина есть проблемы, которые делают его еще опаснее. Также он сказал, что Россия уже начала вмешиваться в будущие американские промежуточные выборы, которые состоятся в 2022 году.

Бывший американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что последние президентские выборы в Соединенных Штатах были нечестными. По его словам, США разрушают.