Байден перепутал Ливию и Сирию в речи о России

Американский лидер Джо Байден во время речи на G7 ошибочно обвинил Россию во вмешательства в дела Ливии. Запись опубликовал RNC Research.

Говоря о России, Байден заявил о необходимости сотрудничества в Ливии в сфере гуманитарной помощи. После он сказал, что «Россия откусила больше, чем может прожевать», при восстановлении Сирии, однако тут же добавил к этому Ливию.

При этом он призвал Россию помочь удовлетворить базовые экономические потребности населения, находящегося в «бедственном положении». Американский лидер решил рассказать о других областях сотрудничества России и США, но сам себя прервал, заявив, что не должен вести переговоры публично.

Через некоторое время помощники президента уточнили, что Байден во всех случаях имел в виду Сирию, а не Ливию, сообщил телеканал Fox News. Но пользователи соцсетей все равно обвинили Байдена в некомпетентности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден готовился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным 50 лет.