Мир 14 июля 2023, 02:32 Байден перепутал Исландию с Ирландией и не смог выговорить имя премьера Байден не смог произнести имя премьера Исландии Якобсдоттир и назвал ее ирландкой РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. У него не получилось выговорить имя главы правительства Исландии во время выступления в Хельсинки на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Его слова передал ТАСС.

Перед казусом Байден начал выражать благодарность министрам Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Однако с последним у политика возникли речевые трудности.

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«Хочу поблагодарить [премьер-] министра [Ульфа] Кристерссона из Швеции, <…> премьер-министра Норвегии [Йонаса Гара] Стере, премьер-министра Дании [Метте] Фредериксен и премьер-министра Ирландии», — сказал Байден и тут же поправил ошибку, отметив, что говорит про Исландию.

При этом имя премьера Исландии Катрин Якобсдоттир глава Штатов так и не выговорил. Когда политик стал оправдываться за географическую ошибку, то сослался на якобы мысли «о доме». У Байдена есть родственники в Ирландии и президент посещал их последние 10 лет.

Ранее Байден снова оговорился и перепутал Россию с Украиной. Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе лидер США заявил, что России следует перестать атаковать свои же территории, чтобы завершить украинский кризис.