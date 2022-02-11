Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC дважды оговорился, назвав Афганистан сначала Украиной, а затем Ираком. Это произошло, когда он в очередной раз рассказывал о правильности своего решения вывести войска из страны после 20-летней военной кампании.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — сказал он.

США вывели свои войска и гражданский персонал и Афганистана в 2021 году. Такое решение принял президент страны Джо Байден. Решение раскритиковали: политика обвиняли в том, что вывод американских войск повлек за собой хаос, многочисленные жертвы и падение правительства страны, поскольку вскоре после ухода США власть в Афганистане захватило движение «Талибан»*.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перепутала Россию и Украину во время диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным СМИ, после призыва Трасс отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, Лавров спросил, признает ли Великобритания суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. На это глава британского МИД заявила, что Лондон «никогда не признает суверенитет России над этими регионами».

* «Талибан» — террористическое движение, запрещено в России.