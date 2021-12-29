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    29 декабря 2021, 20:35

    Байден переговорит с Путиным по телефону 30 декабря

    В Белом доме рассказали о звонке Байдена Путину 30 декабря

    Александра Ломейко

    Президент США Джо Байден побеседует 30 декабря с российским лидером Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидеры стран затронут в том числе тему предстоящих двусторонних переговоров.

    Беседа состоится по инициативе Путина, заявила телеканалу CNN представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

    «[Байден] считает, что, когда дело касается России, ничто не заменит прямой диалог лидеров», — заявила она, объяснив согласие президента США на звонок.

    Разговор запланировали на 15:30 по местному времени (23:30 по московскому). Байден намерен обсудить с Путиным несколько тем, среди которых предстоящие переговоры США и России, а также заседание Совета РФ — НАТО и встреча на площадке ОБСЕ.

    РФ и Соединенные Штаты обсудят вопросы стратегической безопасности 10 января. Американский президент Джо Байден не исключил, что лично встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

    США в ходе переговоров рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии и намерены обсудить обеспокоенности обеих сторон.