Байден переговорит с Путиным по телефону 30 декабря

Президент США Джо Байден побеседует 30 декабря с российским лидером Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидеры стран затронут в том числе тему предстоящих двусторонних переговоров.

Беседа состоится по инициативе Путина, заявила телеканалу CNN представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

«[Байден] считает, что, когда дело касается России, ничто не заменит прямой диалог лидеров», — заявила она, объяснив согласие президента США на звонок.

Разговор запланировали на 15:30 по местному времени (23:30 по московскому). Байден намерен обсудить с Путиным несколько тем, среди которых предстоящие переговоры США и России, а также заседание Совета РФ — НАТО и встреча на площадке ОБСЕ.

РФ и Соединенные Штаты обсудят вопросы стратегической безопасности 10 января. Американский президент Джо Байден не исключил, что лично встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

США в ходе переговоров рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии и намерены обсудить обеспокоенности обеих сторон.