Байден передразнивал журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля | 360°

Мир 27 октября 2022, 03:00 Байден передразнивал журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Президент США передразнивал журналистов на пресс-конференции в Белом доме Pxhere

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Президент США Джо Байден смеялся и передразнивал журналистов на пресс-конференции по итогам его встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Мероприятие прошло в Овальном кабинете. Кадры показал телеканал C-SPAN.

На пресс-конференции собралось много журналистов. Представители прессы переговаривались при подготовке к мероприятию, поэтому в кабинете было шумно. Это, по всей видимости, подняло настроение главе Белого дома. Байден смеялся и в какой-то момент даже начал передразнивать разговаривавших журналистов.

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Ранее пресс-служба израильского президента сообщала, что в ходе своего визита в США Герцог намерен обсудить с американским коллегой «иранскую угрозу». Этот фактор, как отметил Герцог, несет нестабильность как на Ближнем Востоке, так и во всем остальном мире.

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В диалоге с Байденом речь пойдет о международных проблемах, которые несут угрозу для всего человечества, отметил президент Израиля. Также в ходе рабочей поездки Герцог планировал обсудить вероятность подписания газовой сделки с Ливаном.