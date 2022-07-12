Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в блок НАТО Финляндии и Швеции, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В письме к сенаторам глава государства подчеркнул, что после ратификации протоколов эти страны смогут стать полноценными членами военно-политического блока.

Напомним, лидеры стран НАТО 29 июня пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Высшее руководство России неоднократно заявляло, что блок нацелен на конфронтацию. Расширение НАТО не принесет безопасность европейским государствам, поскольку эти шаги носят агрессивный характер.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена побил антирекорд. Работу действующего президента одобряют лишь 29% респондентов. Падение рейтинга Байдена началось еще в прошлом году после вывода войск из Афганистана.