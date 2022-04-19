Байден перед поездкой по стране обсудит с союзниками ситуацию на Украине

Пресс-служба Белого дома распространила расписание президента США Джо Байдена, в котором указан закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации на Украине, сообщило РИА «Новости».

Видеоразговор состоится во вторник перед поездкой Байдена в штат Нью-Гемпшир. Начнется он в 9:45 (16:45 по московскому времени), а через два часа по расписанию — поездка по стране.

«Президент проведет защищенный видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Обсуждение украинской повестки будет происходить на фоне сообщений американских СМИ о смещении фокуса администрации президента с внешней политики на внутреннюю. Об этом писало издание Politico. СМИ предположили, что это связано с падением рейтинга президента.