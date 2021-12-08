Байден отверг вероятность применения военной силы против России из-за разногласий по Украине

США не рассматривают возможность ввода американских войск на украинскую территорию из-за разногласий с Россией. Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Президент США Джо Байден выступил с подобным заявлением перед журналистами после онлайн-переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова привел ТАСС.

«Это не рассматривается», — сказал Байден, говоря о возможности ввода войск США на Украину из-за ситуации на границе с РФ.

Глава Белого дома добавил, что эта страна не подпадает под принцип коллективной обороны НАТО. Правовых обязательств у американской стороны перед украинцами нет — они существуют только перед союзниками по Североатлантическому альянсу.

Тем не менее Байден пригрозил РФ суровыми санкциями в случае вторжения на украинскую территорию.

Утверждения о возможном вторжении России на Украину в последнее время стали высказывать на Западе и в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия не представляет ни для кого угрозы. Распространяемую информацию он назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.