Мир 13 апреля 2023, 08:32 Байден оттолкнул Сунака в аэропорту Северной Ирландии Daily Mail: президент Байден оттолкнул премьера Сунака в аэропорту Белфаста Викимедиа

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Американский президент Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. В этот раз случай произошел в аэропорту Белфаста (Северная Ирландия). Журналисты заметили, что он как будто бы оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом написал таблоид Daily Mail.

Байден спустился с трапа самолета, а потом подошел к британскому премьеру и поприветствовал его. Однако после этого глава Белого дома как будто бы оттолкнул Сунака, чтобы подойти и поздороваться с представителем короля в графстве Антрим. Издание отметило, что многие увидели в поведении американского политика дипломатическое оскорбление.

Кроме того, еще одна неловкая ситуация возникла уже после выступления президента США в Северной Ирландии. Он запутался и не мог понять, где выход из зала. Однако ему на помощь пришел его сын — Хантер Байден.

Организаторы мероприятия в Северной Каролине (США) в конце марта предусмотрели возможность того, что американский лидер испытает проблемы с координацией и запутается. Они подготовили для него специальную метку на сцене, куда он должен был встать.