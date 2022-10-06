Байден допустил возможность встречи с Путиным на полях G20 | 360°

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Байден допустил возможность встречи с Путиным на полях G20

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Президент США Джо Байден не исключил проведение встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Байдена, это может произойти на одном из ближайших мировых мероприятий — G20 или АТЭС.

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«Это еще предстоит определить», — заявил он.

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Ранее стало известно о выступлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20. В своей речи она предложила делегации от Украины начать переговоры прямо на полях площадки. Также Матвиенко отметила, что российская сторона конфликта заинтересована в мирном урегулировании ситуации.

Таким образом она отреагировала на выступление украинской делегации. Представители этой страны обвинили России в проявлении агрессии.

Через небольшой промежуток времени СМИ сообщили, что украинская делегация не приняла предложение Матвиенко о начале переговоров.

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