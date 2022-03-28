Байден оценил вероятность встречи с Путиным

Возможность встречи Джо Байдена и Владимира Путина зависит от того, о чем российский лидер захочет поговорить. Об этом заявил глава США на брифинге в Белом доме.

Байден объяснил свои недавние слова о невозможности нахождения Путина у власти «выражением личного возмущения» происходящим на Украине. Якобы к смене официальной политики Соединенных Штатов в отношении российского руководство его высказывания отношения не имеют.

Какой будет реакция президента РФ на допущенное высказывание, Байдену «все равно». Однако американский лидер выразил надежду, что его слова не скажутся негативно на дипломатическом взаимодействии и не спровоцируют дополнительную эскалацию.

Байден также подчеркнул, что не имел в виду возможную отправку войск США на Украину, когда высказался в таком ключе на прошлой неделе.

На встрече с американскими солдатами в Польше глава Белого дома заявил, что у военных будет шанс побывать на Украине и увидеть все происходящее «своими глазами». В администрации президента позже уточнили, что позиция Соединенных Штатов насчет отправки военнослужащих на украинскую территорию не менялась.