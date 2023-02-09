Мир 09 февраля 2023, 03:57 Байден оценил отношения между США и Китаем после происшествия с аэростатом Президент США Джо Байден: китайский аэростат не испортит отношения США и Китая YouTube

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Президент США Джо Байден считает, что существенного ущерба отношениям США и Китая из-за ситуации с аэростатом нанесено не было. Об этом он заявил в интервью на телеканале PBS.

По словам американского лидера, он уверен в этом, потому что уже обсудил ситуацию с председателем КНР Си Цзиньпином.

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«Я знаю. Я ранее говорил с Си Цзиньпином, и наша команда также говорит с их командой. Я четко сказал ему, что мы будем соревноваться с Китаем. Но мы не не стремимся к конфликту. И пока именно так и обстоят дела», — сказал Байден.

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Военные США 4 февраля сбили китайский аэростат, который несколько дней летал в их воздушном пространстве. Он, как утверждает Пентагон, занимался «сбором важной информации». Из-за этого госсекретарь Энтони Блинкен даже отложил визит в Китай.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти Китая нарушают суверенитет стран, используя аэростаты для разведки над пятью континентами.