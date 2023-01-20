Мир 20 января 2023, 05:20 Байден отреагировал на ситуацию с секретными документами фразой писательницы Байден отреагировал на ситуацию с секретными документами фразой писательницы Стайн Unsplash

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Президент США Джо Байден решил дать понять, что ситуацию с хранящимися у него в гараже секретными документами он считает незначительной. Для этого американский лидер использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, написало издание The Associated Press.

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал Байден журналистам.

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Во время своего выступления он произнес фразу «there’s no there there», ставшую популярной после выхода книги «Автобиография каждого». Работу Стайн опубликовали в 1937 году. В ней она использовала слова про «ничего нет», говоря о доме, в котором она провела свое детство и которого больше не существует.

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Ранее американские СМИ сообщили, что в гараже дома президента нашли несколько документов с грифом «секретно». Аналогичные материалы оказались и в бывшем офисе Байдена. Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что хранение секретных бумаг в подобных местах может ударить по репутации американского лидера. По его словам, ситуация стала началом конца Байдена.