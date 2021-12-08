Байден отозвал кандидатуру уроженки СССР Омаровой на назначение в Минфин

Президент США Джо Байден исключил уроженку СССР Сауле Омарову из кандидатов на должность регулятора банков в Минфине страны. Американский лидер поступил подобным образом по просьбе женщины.

Байден пояснил, что номинировал Омарову из-за ее опыта в области финансового регулирования, карьерных достижений в частном и государственном секторах и знаний в качестве ученого. Слова главы Белого дома привела его пресс-служба.

«Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля», — заявил президент США.

Он добавил, что после выдвижения Омарова подверглась «неуместным личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого». Критиковали кандидата на слушаниях в сенате. Против уроженки СССР выступили республиканцы.

Сауле Омарова родилась в казахстанском Уральске, окончила МГУ и иммигрировала в США. Она работала в Минфине при президенте Джордже Буше. В настоящий момент Омарова — профессор Корнельской школы права.