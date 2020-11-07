Байден оторвался от Трампа в Джорджии

По последним данным, Байден набрал в Джорджии 49,4% голосов, Трамп — 49,3%. Кандидат от Демократической партии опережает оппонента на 7248 голосов избирателей.

Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, где вправе определить исход выборов президента США до объявления там победителя. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии. Представители президента призывают избирком штата почитать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Трамп долгое время лидировал в Джорджии, но потом Байден обошел его. Штаб действующего президента уверен, что при пересчете голосов в штате найдутся некорректно полученные бюллетени. При таком развитии событий Трамп победит там, считают республиканцы.

Ранее Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Пенсильвания. Демократ набрал 264 голоса, республиканец — 214, писала «Газета.ru».

Окружение Трампа начало готовиться к поражению на выборах. Советники президента обсуждали с ним возможный проигрыш и его поведение в таком случае. А житель Лос-Анджелеса пообещал устроить массовое убийство, если на президентских выборах победит Байден.