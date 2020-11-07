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    07 ноября 2020, 13:15

    Байден оторвался от Трампа в Джорджии

    Алена Макаренко

    Кандидат в президенты США демократ Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа в штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN.
    Байден оторвался от Трампа в Джорджии

    По последним данным, Байден набрал в Джорджии 49,4% голосов, Трамп — 49,3%. Кандидат от Демократической партии опережает оппонента на 7248 голосов избирателей.

    Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, где вправе определить исход выборов президента США до объявления там победителя. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии. Представители президента призывают избирком штата почитать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

    Трамп долгое время лидировал в Джорджии, но потом Байден обошел его. Штаб действующего президента уверен, что при пересчете голосов в штате найдутся некорректно полученные бюллетени. При таком развитии событий Трамп победит там, считают республиканцы.

    Ранее Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Пенсильвания. Демократ набрал 264 голоса, республиканец — 214, писала «Газета.ru».

    Окружение Трампа начало готовиться к поражению на выборах. Советники президента обсуждали с ним возможный проигрыш и его поведение в таком случае. А житель Лос-Анджелеса пообещал устроить массовое убийство, если на президентских выборах победит Байден.