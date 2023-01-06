Мир 06 января 2023, 02:00 Байден отметил эффективность еще не доставленных на Украину систем Patriot Президент Байден похвалил работу систем Patriot, которые еще не отправили на Украину YouTube

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Президент США Джо Байден заявил об ощутимой эффективности систем Patriot на Украине. Однако, согласно официальным данным, ВСУ еще даже не получили обещанную батарею.

«Они работают, и русские начинают осознавать это, функционируют хорошо, сильно помогают», — Сказал Байден во время встречи с членами своего кабинета.

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Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине. Власти США включили в него 50 боевых машин пехоты Bradley. По данным СМИ, за поставку боевых машин американцы заплатят 2,85 миллиарда долларов.

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Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил о подготовке к передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, системы поступят украинским военным в максимально короткие сроки.

Исследовательская служба конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot на нужды ВСУ обернется неприятными последствиями для ВС Соединенных Штатов. Конгрессменам также указали на высокую стоимость ЗРК такого типа.