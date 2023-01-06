06 января 2023, 02:00
Байден отметил эффективность еще не доставленных на Украину систем Patriot
Президент Байден похвалил работу систем Patriot, которые еще не отправили на Украину
Президент США Джо Байден заявил об ощутимой эффективности систем Patriot на Украине. Однако, согласно официальным данным, ВСУ еще даже не получили обещанную батарею.
«Они работают, и русские начинают осознавать это, функционируют хорошо, сильно помогают», — Сказал Байден во время встречи с членами своего кабинета.
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Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине. Власти США включили в него 50 боевых машин пехоты Bradley. По данным СМИ, за поставку боевых машин американцы заплатят 2,85 миллиарда долларов.
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Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил о подготовке к передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, системы поступят украинским военным в максимально короткие сроки.
Исследовательская служба конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot на нужды ВСУ обернется неприятными последствиями для ВС Соединенных Штатов. Конгрессменам также указали на высокую стоимость ЗРК такого типа.
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