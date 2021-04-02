Байден отменил введенные Трампом санкции против международного суда

Администрация Джо Байдена сняла санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда. Их ввело прежнее американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом.

Аннулирование указа о применении ограничительных мер одобрил глава Белого дома Джо Байден, сообщил ТАСС со ссылкой на письменное заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

«Санкции, введенные предыдущей [американской] администрацией <…> снимаются», — подчеркнул глава Госдепа.

Само ведомство отказалось от визовых ограничений, действовавших в отношении определенных сотрудников суда.

Блинкен пояснил, что администрация Байдена пошла на такой шаг, оценив санкционную политику против МУС и сделав выводы о ее «неуместности и неэффективности». Однако правительство США не согласно с действиями суда, относящимися к ситуации в Афганистане и Палестине. Разногласия в Вашингтоне намерены решать путем диалога со «всеми сторонами», а не «посредством введения санкций».

Санкции в отношении МУС ввели в июне 2020 года. Дональд Трамп обвинил структуру в предвзятости и коррупции.