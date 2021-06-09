Байден отменил указ о запрете TikTok и WeChat в США

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете TikTok и WeChat. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден отозвал и заменил три указа, запрещающие использование TikTok, WeChat и еще восьми программных приложений для общения и финансовых операций; два из них являются предметами судебных разбирательств», — говорится в релизе.

Прежняя администрация Белого дома обвинила TikTok в том, что приложение якобы может передавать личные данные властям Китая. Компания ByteDance из КНР, которая владеет соцсетью, эти обвинения отрицала. В августе прошлого года бывший американский лидер подписал исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok». В нем говорилось о запрете любых сделок с ByteDance. Суд несколько раз откладывал блокировку приложения.

В 2020 году ByteDance отказалась продавать американский сегмент видеоприложения Microsoft.