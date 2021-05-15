Байден отменил 7 президентских указов Трампа

Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов бывшего лидера страны Дональда Трампа. В список попали в том числе документы о защите памятников и цензуре в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп подписал указ о защите памятников на фоне нарастающих протестов против расизма и снова монументов, посвященных героям колониального времени. Своим указом Байден отменил действие этого документа. Также перестал действовать указ о приостановке въезда в США иммигрантов без медицинской страховки.

«Приостановка въезда иммигрантов, которые будут финансово обременить систему здравоохранения США, введенное в целях защиты доступности медицинских льгот для американцев, не продвигает интересы Соединенных Штатов», — заявил президент в декларации.

Теперь в США не будет работать указ о строительстве парка статуй американским героям. Помимо этого Байден отменил указ о защите чиновников от преследования при нарушении различных регуляционных норм. Перестанет действовать и указ о предотвращении цензуры в соцсетях.

Все отмененные документы Трамп подписывал с мая 2020-го по январь 2021 года. Некоторые указы бывший лидер издал незадолго до инаугурации нового главы Вашингтона.