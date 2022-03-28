Байден открестился от призывов к смене власти в России

Президент США Джо Байден опроверг утверждения о том, что он призывал к смене власти в России. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами, сообщило РИА «Новости».

Представители прессы поинтересовались, призывал ли Байден к смене власти в России.

«Нет», — коротко ответил на вопрос Байден.

Выпад в адрес российского президента Владимира Путина Джо Байден сделал во время выступления в Польше, где американский лидер завершал свой европейский тур. Он, в частности, заявил, говоря о ситуации на Украине, что эта страна «никогда не станет победой для России», а сам действующий российский президент «не может оставаться у власти». Кроме того, во время неформального общения с людьми Байден назвал Путина «мясником».

В Белом доме сообщили, что точка зрения Байдена заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона, американский президент не имел в виду власть Путина в России или смену режима.

Также об отсутствии стратегии, нацеленной на смену российской власти, заявил госекретарь США Энтони Блинкен.