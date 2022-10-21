Байден отказался озвучить свою позицию о задержке вступления в НАТО Швеции и Финляндии | 360°

Мир 21 октября 2022, 02:09 Байден отказался озвучить свою позицию о задержке вступления в НАТО Швеции и Финляндии Президент США Байден заявил, что свою позицию по расширению НАТО сообщит в частном порядке РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден отказался публично комментировать свою позицию по задержке Турцией и Венгрией расширения НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

Турция и Венгрия пока не подписали документы на вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Байден попросили прокомментировать свою позицию в этом вопросе.

Реклама

«Я скажу им об этом в частном порядке», — заявил американский лидер журналистам.

Реклама

Практически все входящие в НАТО страны ратифицировали протоколы о присоединении к военному блоку новых членов. По словам генсека НАТО, процесс присоединения Швеции и Финляндии оказался самым быстрым в современной истории альянса.

Финляндия и Швеция могут стать государствами-членами военно-политического блока НАТО к концу декабря 2022 года, заявки на вступление страны подали в мае.

Швеция подписала с США соглашение об обеспечении безопасности границ во время вступления страны в Североатлантический блок. Пентагон готов к защите Швеции, заявил начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл.