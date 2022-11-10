Мир 10 ноября 2022, 21:59 Байден отказался встречаться с Лавровым на саммите G20 Белый дом: Байден не будет встречаться с Сергеем Лавровым на саммите G20 Викимедиа

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Президент США Джо Байден не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки». Об этом на брифинге заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщило РИА «Новости».

«Президент не планирует встречаться с российским министром иностранных дел», — сказал он.

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Также, по словам Салливана, Байден прилетит в Индонезию, чтобы продвигать свою повестку.

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«И будет делать это независимо от того, кто будет занимать место с российской стороны», — отметил Салливан.

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в мероприятии.

Уже известно, что глава МИД РФ подключится к одной из встреч саммита в онлайн-формате. Причины, по которым Владимир Путин решил не ехать на саммит, Кремль пока не озвучивал.

Саммит G20 в этом году пройдет на Бали 15–16 ноября. Приглашение на мероприятие получил и президент Украины Владимир Зеленский.