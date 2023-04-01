Мир 01 апреля 2023, 03:16 Байден отказался от поездки на коронацию Карла III — СМИ Telegraph: Байден отказался ехать на коронацию Карла III в Лондоне в мае РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден отклонил приглашение посетить коронацию короля Великобритании Карла III в Лондоне в мае. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В британскую столицу может поехать первая леди США Джилл Байден. Авторы статьи напоминают, что заграничные поездки сильно сказываются на здоровье 80-летнего президента США. Поэтому Белый дом старается свести такие путешествия к минимуму и вносит в график Байдена только неотложные иностранные визиты.

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В апреле у президента США запланированы поездки в Северную Ирландию и Республику Ирландия. По данным издания, британский посол в Вашингтоне Карен Пирс и резиденты Букингемского дворца сейчас ведут переговоры с Белым домом, обсуждая делегацию из США на будущей коронации.

Ранее стало известно, что принца Гарри и его супругу Меган Маркл пригласили на предстоящую церемонию коронации короля Карла III. Торжественная церемония коронации запланирована на 6 мая 2023 года. Ряд приглашенных артистов, в том числе Элтон Джон, Робби Уильямс и Адель, отказались выступать на мероприятии.