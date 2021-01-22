Байден отказался от кнопки вызова официанта с колой. Ей пользовался Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп с помощью кнопки вызывал в кабинет официанта с диетической колой. Новый лидер страны Джо Байден убрал эту кнопку со своего стола.

После того, как Байден занял Овальный кабинет в Белом доме, он убрал с рабочего стола кнопку вызова официанта. Кроме того, он повесил темно-синий ковер с президентской печатью в центре и поменял шторы, пишет The Associated press. Последний раз этот ковер и шторы видели в кабинете при Билле Клинтоне. Трамп же выбрал для Овального кабинета ковер со светлыми солнечными лучами.

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о пристрастии Трампа к коле. Сам бывший президент не отрицал своей любви к этому напитку, а также гамбургерам. При этом он заверял, что в целом придерживается правильного питания.

Демократ Джо Байден победил в выборах нового президента США. Он обошел республиканца Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Инаугурация Байдена состоялась 20 января. За несколько часов до нее Трамп покинул Белый дом и улетел с семьей во Флориду.