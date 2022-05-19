Администрация президента Джо Байдена отказывает Киеву в просьбах предоставить стране американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), потому что опасается затягивания и эскалации украинского конфликта. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, Украина несколько месяцев просила США прислать эти системы и теперь не скрывает разочарования. Как пишет издание, Киев обеспокоен тем, что «Белый дом воздерживается из-за опасений, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов внутрь России». Таким образом конфликт может быть расширен и затянут. В связи с этим на Украине растет недовольство различными отговорками в рамках военной помощи.

Согласно информации Politico, РСЗО находятся на первом месте в списке запросов Украины. Белый дом при этом отмечает, что поставки систем активно обсуждаются, но не все, что просит Киев, может быть в итоге туда отправлено. По словам источников издания, Вашингтон намерен учитывать, какие системы обеспечивают наибольшую отдачу от вложенных средств.

В результате, в связи с сокращением объема выделенных Конгрессом средств, было наиболее рациональным решением сочли направить на Украину 90 гаубиц М777, «потому что их можно направить больше», а также боеприпасы к ним, вместо РСЗО за ту же сумму.

Также Белый дом опасается, что Россия расценит поставки РСЗО как обострение ситуации, поскольку такого рода вооружение могло бы позволить Украине вести обстрелы с относительно безопасной дистанции и быстро передислоцироваться.