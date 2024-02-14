14 февраля 2024, 10:00
Байден отказался обсуждать со спикером палаты представителей законопроект о помощи Украине
NBC: спикер палаты представителей Джонсон просил о встрече с Байденом по Украине
Белый дом неоднократно отказывал спикеру палаты представителей конгресса США Майку Джонсону в аудиенции. Политик хотел обсудить пакет помощи Украине и Израилю лично с президентом Джо Байденом, сообщил телеканал NBC.
Майк Джонсон решил посоветоваться с главой государства, прежде чем рассматривать любой из предложенных проектов финансирования Украины, Израиля и других нужд нацбезопасности. За последние два месяца, по словам источника телеканала, он неоднократно просил о личной встрече. В последний раз Джо Байден отказал ему чуть больше недели назад, незадолго до рассмотрения проекта сената и импичмента министру внутренней безопасности США. Эту информацию подтвердил лидер большинства в палате представителей Стив Скализ.
Реклама
«В конечном итоге эти двое могут прийти к соглашению, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому он не может сказать, что серьезно относится к Украине или границе», — сказал он.
Спикер хотел обсудить не столько проект сената о дополнительной помощи, сколько общий подход. Майк Джонсон побывал на американской границе в Техасе и заявил, что любой пакет помощи должен сопровождаться изменениями в пограничной политике США.
Бизнесмен Илон Маск заявил, что военная помощь не поможет Украине. Он призвал прекратить затягивать конфликт.
Белый дом в США
Конгресс США
Украина
Джо Байден
Реклама
Реклама