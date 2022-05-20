Байден отказался обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

На данном этапе президент США Джо Байден не планирует контактировать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары относительно расширения НАТО. Об этом заявил советник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова привело РИА «Новости».

«На данный момент таких планов нет», — сказал Салливан в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не считает правильным включение Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, альянс уже совершил ошибку, приняв в свой состав Грецию, которая известна своей антитурецкой риторикой.

В минувшую среду, 18 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг приветствовал этот шаг. Он гарантировал «скорейшее решение необходимых для этого вопросов» и пообещал адаптировать систему безопасности в Балтийском море.

Финляндия и Швеция до недавнего времени имели внеблоковый статус. О намерении вступить в НАТО власти двух стран заявили вскоре после начала специальной операции России.

При этом премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что размещение баз или ядерного оружия в стране после вступления в НАТО не рассматривается.