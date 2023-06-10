Мир 10 июня 2023, 01:28 Байден отказался комментировать обвинения Трампу Байден отказался комментировать дело Трампа о хранении секретных документов РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден отказался комментировать обвинения, предъявленные своему предшественнику Дональду Трампу. Ответ на вопрос по этой теме привел пресс-пул Белого дома, написал ТАСС.

«У меня нет комментариев», — сказал Байден.

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Речь идет о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов.

Главу государства также спросили, обсуждал ли он эту тему с министром юстиции — генеральным прокурором страны Мерриком Гарлендом.

«Я совсем не говорил с ним и не собираюсь говорить с ним. И у меня нет комментариев относительно этого», — сообщил нынешний хозяин Белого дома.

О том, что Байдена никто заранее не уведомлял о намерении предъявить обвинения Трампу, журналистов заверяла первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп и его помощник Уолтер Наута обвиняются в ненадлежащем хранении секретных документов. Бумаги содержат военные секреты страны.