10 июня 2023, 01:28
Байден отказался комментировать обвинения Трампу
Байден отказался комментировать дело Трампа о хранении секретных документов
Президент США Джо Байден отказался комментировать обвинения, предъявленные своему предшественнику Дональду Трампу. Ответ на вопрос по этой теме привел пресс-пул Белого дома, написал ТАСС.
«У меня нет комментариев», — сказал Байден.
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Речь идет о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов.
Главу государства также спросили, обсуждал ли он эту тему с министром юстиции — генеральным прокурором страны Мерриком Гарлендом.
«Я совсем не говорил с ним и не собираюсь говорить с ним. И у меня нет комментариев относительно этого», — сообщил нынешний хозяин Белого дома.
О том, что Байдена никто заранее не уведомлял о намерении предъявить обвинения Трампу, журналистов заверяла первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп и его помощник Уолтер Наута обвиняются в ненадлежащем хранении секретных документов. Бумаги содержат военные секреты страны.
США
Дональд Трамп
Джо Байден
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