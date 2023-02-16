Мир 16 февраля 2023, 22:47 Байден отказался извиняться перед Китаем за сбитый аэростат Байден отказался принести извинения властям Китая за сбитый аэростат

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США продолжат взаимодействие с Китаем и не хотят усугублять отношения между двумя странами. Но извинений за сбитый аэростат страна не дождется. Об этом в ходе своего обращения к нации заявил американский лидер Джо Байден. Видео доступно на официальной странице Белого дома в Twitter.

Он подчеркнул, что в будущем намерен провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Но точную дату будущей встречи он не назвал.

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«Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не ищем новой холодной войны», Но приносить извинений я не буду», — заявил Байден.

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Президент США подчеркнул, что история с аэростатом показала насколько важно сохранять открытыми дипломатические и военные линии связи.

Аэростат неизвестного происхождения появился над территорией США в начале февраля. В Пентагоне заявили, что внимательно наблюдают за его передвижением и считают, что это часть аппарата разведки.

Министерство иностранных дел Китая признало, что аэростат принадлежит их стране и собирает данные о погоде. Дипломаты отметили, что в воздушное пространство аппарат занесло случайно. Сильный ветер сбил его с установленного маршрута.

Госсекретарь Энтони Блинкен после этих заявлений отменил поездку в Китай, назвав появление аэростата «нарушением суверенитета», а представитель Пентагона увидел нарушение международных норм. В результате после закрытия воздушного пространства над штатами Северная и Южная Каролина военные истребители сбили аэростат около побережья.

Спустя несколько дней над США и Канадой появились новые летающие объекты, которые также сбили военные. Байден признал, что последние аэростаты разведкой не занимались, а принадлежали частным компаниям.