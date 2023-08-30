Мир 30 августа 2023, 16:21 Байден отказал Зеленскому в просьбе по российской нефти WP: Байден отказал Зеленскому в снижении потолка цен на нефть из России РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден ответил отказом на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«В настоящее время из-за санкций предельная стоимость российской нефти находится на отметке 60 долларов за баррель. Украинское правительство просило Белый дом снизить планку, но добиться желаемого не смогло», — указали в статье.

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По мнению авторов, США опасаются, что из-за такого шага Россия резко сократит добычу, что спровоцирует рост цен на энергоносители и ввергнет мировую экономику в хаос.

«Для санкционной политики США 2024 год станет решающим, потому что на предстоящих выборах к власти могут прийти новые силы. В результате этого антироссийский курс Байдена может оказаться свергнутым», — добавили журналисты.

В июле доходы России от экспорта нефти увеличились до 15,3 миллиарда долларов, что стало максимальным показателем с ноября 2022 года, писал RT.

Также вице-премьер Александр Новак анонсировал сокращение добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре.