Мир 10 июля 2023, 02:38 Байден отдохнул с семьей на общественном пляже в Делавэре Daily Mail: загорающего Байдена заметили на пляже в Делавэре скриншот видео

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден провел время на общественном пляже рядом с его домом в штате Делавэр. Американского лидера сопровождали его жена Джилл и внучка Финнеган, написала газета Daily Mail.

По данным издания, отдыхающие не обратили внимание на появившуюся чету Байденов, даже несмотря на сотрудников секретной службы, которые сопровождали американского лидера. Всех людей, которые заняли место недалеко от президента, досмотрели с применением металлоискателей.

Реклама

На фото и видео, снятом журналистами, Байден сидит в шезлонге под зонтом вместе с семьей и читает книгу. Затем он решил снять футболку, также он выдвинул лежак из-под тени зонта, чтобы позагорать. Все это время 80-летний президент передвигался очень медленно. Семья Байденов побыла на пляже несколько часов.

Накануне организаторы мероприятия в Валгалле помогли президенту США найти выход со сцены после его речи с угрозами всему миру.