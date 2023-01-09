Мир 09 января 2023, 03:36 Байден осудил поступки протестующих в Бразилии Белый дом: президент США Байден назвал возмутительной ситуацию с протестами в Бразилии РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в столице Бразилии, где сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару атаковали правительственные здания. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

«Это возмутительно», — заявил американский лидер.

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Посольство США в Бразилии рекомендовало соотечественникам не посещать места проведения беспорядков. Как указано в заявлении, «антидемократический протест приобрел насильственный характер и затрагивает центральные районы» столицы страны.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отслеживает события в Бразилии. С его слов, в Вашингтоне «осуждают любые усилия, направленные на подрыв демократии в Бразилии».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал установить личности протестующих и наказать их. Ранее СИ сообщили, что лидера страны вывезли в Сан-Паулу из-за устроенных в городе беспорядков. В настоящее время в столице страны действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что силовики задержали 150 участников беспорядков, которые на время захватили здания конгресса, верховного суда и дворец. Судья верховного суда Бразилии арестовал 30 участников митинга.