Мир 22 февраля 2023, 21:15 Байден оступился и упал при посадке в самолет в Польше Президент США Байден упал при посадке в самолете во время вылета из Варшавы РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы он оступился и упал, сообщило издание The New York Post.

Американский президент оступился, когда поднимался по трапу. Он вовремя выставил руки вперед, благодаря чему избежал травм. Глава государства быстро поднялся, помахал журналистам рукой и вошел в самолет.

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«Смотри под ноги, Джо!» — обратились к Байдену авторы статьи.

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На днях американский лидер посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Польшу, чтобы переговорить с президентом республики Анджеем Дудой. Во время осмотра почетного караула Байден вдруг резко остановился и задумался. Ему пришли на помощь и подсказали, куда идти дальше.

Жители США выразили обеспокоенность состоянием здоровья президента. Некоторые журналисты и представители общественности выразили сомнение в том, что Джо Байден сможет участвовать в очередной избирательной кампании. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не стала говорить, будет ли глава государства проходить диспансеризацию и отчитываться о ее результатах.