Байден остался в одиночестве в Белом доме из-за Обамы. Видео

Собравшиеся в Белом доме предпочли президента США Джо Байдена экс-лидеру американцев Бараку Обаме. Действующий глава государства остался в одиночестве.

Кадры с мероприятия в американской администрации, посвященного снижению расходов жителей страны на медицину, появились в Сети. На них Обама оказался в окружении людей, а Байден в недоумении развел руками.

Обаму пригласили как автора закона о реформе здравоохранения Obamacare, уточнило РИА «Новости».

Байден подписал новую инициативу и намеревался пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены президента США никто не ждал. Сзади американского лидера стоял экс-лидер американцев вместе с политиками. Законодатели и даже вице-президент Камала Харрис о чем-то оживленно беседовали с Обамой. В итоге Байден отвернулся от них, махнув рукой.