Байден остался разочарован «отсутствием де-факто» лидеров России и КНР на G20

Лидеры России и Китая «де-факто не пришли» на саммит G20 по климату. Президент США Джо Байден заявил, что остался разочарован их отсутствием на переговорах.

«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — процитировало американского лидера РИА «Новости».

По словам Байдена, на саммите удалось добиться значительного прогресса, который все должны будут увидеть. При этом он добавил, что необходимо сделать еще больше.

«Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — отметил президент США.

Саммит «Группы двадцати» (G20) проходит в Риме с 30 по 312 октября. Президент России Владимир Путин участвовал в переговорах по видеосвязи. Такое решение было связано с ухудшением эпидемической обстановки в стране. От России на саммите присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Председатель КНР Си Цзиньпин также участвовал в мероприятии по видеосвязи.