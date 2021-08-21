Байден ошибся в названии столицы Катара

Президент США Джо Байден сделал ошибку в названии столицы Катара. Вместо «Доха» он произнес «Дахо».

Об этом сообщило издание Daily Mail. Кроме того, Байден сказал, что «Аль-Каида»* покинула территорию Афганистана. Его помощники после пресс-конференции поправили президента.

«Мы знаем, что „Аль-Каида“* присутствует в Афганистане. Нет присутствия достаточно значительного, чтобы заслуживать угрозы США», — рассказал пресс-секретарь Джон Кирби.

Ранее Байден предположил, что после захвата Афганистана «Талибаном»** «Аль-Каида»* вернется в страну раньше, чем планировалось. Он отметил, что для США угроза исходит из других стран сильнее, чем из Афганистана.

«Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможности уничтожить ее издалека», — считает Байден.

Представитель «Талибана»** Сухейл Шахин заявил, что «Аль-Каиде»* будет позволено действовать на территории страны.

**«Талибан», *«Аль-Каида» — террористические организации, запрещенные в России.