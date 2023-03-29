Мир 29 марта 2023, 18:36 Байден опустился на колени перед рабочими Президент США Байден встал на колени для фотографии с рабочими в Северной Каролине White House

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Президент США Джо Байден встал на колени в Северной Каролине ради фотографии с работниками предприятия по производству полупроводников. Об этом сообщило издание The Independent.

Глава государства после основной части мероприятия решил лично пообщаться с работниками. Ему предложили сделать фотографии на память, на что политик с готовностью согласился.

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Ради хорошего кадра Байден встал на колени. После завершения съемки президент испытал определенные трудности при поиске выхода с площадки.

С помощью одного из организаторов политик все-таки сумел покинуть территорию производства, ему показали направление к кортежу.

Ранее стало известно, что Байдену написали четкую инструкцию, как вести себя во время встречи с рабочими. В частности, на сцене для него оставили синюю метку, куда следует идти, чтобы пожилой президент не потерялся.