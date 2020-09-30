Байден опубликовал свои налоговые декларации перед дебатами с Трампом

Согласно документам, Байден со своей супругой заработали в 2019 году свыше 940 тысяч долларов. Они заплатили налогов почти на 300 тысяч долларов или 31%. Основной доход Байденов составили издательство книг и платные выступления. Кроме того супружеская пара отчиталась о 14 700 долларов, потраченных на благотворительность.

Харрис со своим мужем заработали в прошлом году около 3,1 миллиона долларов. Из них они заплатили федеральный подоходный налог почти 1,2 миллиона долларов. Большую часть средств им принесло партнерство супруга Харрис с юридической фирмой DLA Piper.

«Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому на сегодняшний день я опубликовал свои налоговые декларации за 22 года», — подчеркнул политик в своем Twitter.

На днях журналисты издания The New York Times опубликовали материал со ссылкой на налоговые декларации и рассказали о неуплате президентом США Дональдом Трампом федерального подоходного налога за 10 из последних 15 лет. Трамп в ответ заявил, что информация не соответствует действительности.