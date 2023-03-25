Мир 25 марта 2023, 10:28 Байден опроверг стремление США начать конфликт с Ираном Байден подтвердил удар ВС США по проиранским силам в Сирии Правительство США / flickr

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ВС США готовы защищать своих граждан и отвечать на вылазки вражеских группировок. Такое заявление сделал американский президент Джозеф Байден. Его процитировало РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал недавний удар ВС США по проиранским подразделениям на территории Сирии. Байден обозначил эту позицию американской армии во время выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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«США не ищут, не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан», — сказал президент Соединенных Штатов.

По его словам, удар ВС США по проиранским подразделениям на территории Сирии стал одним из таких маневров. Также Байден отметил, что намеренно обозначает корректное значение действий американской армии. Таким образом он хотел исключить ошибочное трактование маневров со стороны ВС США.

Также Байден заявил, что Соединенные Штаты и впредь будут бороться с терроризмом на Ближнем Востоке вместе со своими союзниками.