Байден определился с кандидатурой на пост главы аппарата Белого дома

Джо Байден, который предварительно считается победителем президентских выборов в США, уже определился с кандидатурой главы аппарата Белого дома. На этот пост он хочет назначить Рона Клайна.

«Рон был бесценен для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе и тогда, когда мы спасали американскую экономику от одного из худших кризисов в 2009 году и впоследствии боролись с кризисом в общественном здравоохранении в 2014 году», — сказано в письменном заявлении Байдена. Его процитировало РИА «Новости».

Политик под кризисом 2014 года имел в виду эпидемию Эболы. Клайн возглавлял аппарат Байдена, когда тот был сенатором и вице-президентом.

Сам Рон заявил, что хочет помочь Байдену и возможному вице-президенту страны Камале Харис набрать «талантливую команду» для работы в Белом доме.

«Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране», — заметил Клайн.

Глава аппарата занимается координацией работы министерств и ведомств, помогает президенту отбирать людей на высокие посты. Глава аппарата Белого дома, в отличие от многих других высокопоставленных чиновников, назначается непосредственно американским лидером. Для этого не нужно одобрение Сената.

Американские СМИ уже назвали Джо Байдена победителем на выборах в США. Однако подсчет голосов все еще продолжается. По последним данным, демократ опережает своего соперника Дональда Трампа более чем на пять миллионов голосов. Однако сам действующий глава государства свое поражение не признает.