26 апреля 2023, 10:37
Байден опозорился рассказом о своем дедушке
Президент США Джо Байден перепутал дату смерти своего деда
Президент США Джо Байден во время публичного выступления ошибся в дате смерти своего дедушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул № 3».
Американский лидер, рассказывая о своем деде, сообщил, что он умер за две недели до его рождения, причем в той же самой больнице.
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Однако Байден ошибся. На самом деле его дед умер в сентябре 1941 года в Балтиморе, штат Мэриленд. А сам президент родился Скрэнтоне, штат Пенсильвания, в ноябре 1942 года.
Это далеко не первый конфуз Байдена, связанный с его воспоминаниями о семье. Ранее он заявил, что его сын Бо погиб во время боевых действий в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака мозга в 2015 году.
В конце прошлого года американскому президенту исполнилось 80 лет, он является самым возрастным первым лицом государства в истории. Байден зачастую попадает в курьезные ситуации, которые многие связывают с неизбежными возрастными изменениями.
Ранее Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства в 2024 году.
США
Джо Байден
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