Мир 26 апреля 2023, 10:37 Байден опозорился рассказом о своем дедушке Президент США Джо Байден перепутал дату смерти своего деда White House / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден во время публичного выступления ошибся в дате смерти своего дедушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

Американский лидер, рассказывая о своем деде, сообщил, что он умер за две недели до его рождения, причем в той же самой больнице.

Реклама

Однако Байден ошибся. На самом деле его дед умер в сентябре 1941 года в Балтиморе, штат Мэриленд. А сам президент родился Скрэнтоне, штат Пенсильвания, в ноябре 1942 года.

Это далеко не первый конфуз Байдена, связанный с его воспоминаниями о семье. Ранее он заявил, что его сын Бо погиб во время боевых действий в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака мозга в 2015 году.

В конце прошлого года американскому президенту исполнилось 80 лет, он является самым возрастным первым лицом государства в истории. Байден зачастую попадает в курьезные ситуации, которые многие связывают с неизбежными возрастными изменениями.

Ранее Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства в 2024 году.