Мир 13 декабря 2023, 03:37 Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским Байден собрался задавать вопросы журналистам на пресс-конференции с Зеленским РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден на пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским оговорился и собрался «задавать вопросы» журналистам. Трансляцию опубликовали на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Смотрите, сейчас мы будем по очереди задавать вопросы. В общей сложности каждый из нас задаст по два вопроса. Я задам первый вопрос», — сообщил Байден после благодарственной речи Зеленского.

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Почти сразу американский президент исправился, и заявил, что «узнает» журналиста, который должен задать первый вопрос.

Во время выступления Зеленского, в момент, когда украинский лидер благодарил США за введенные против России санкции, Байден достал салфетку и начал сморкаться. Украинский лидер продолжил говорить о помощи США, которая поможет Украине победить в 2024 году.