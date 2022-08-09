Байден опять пожал руку пустоте

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. На мероприятии в Белом доме он протянул руку для рукопожатия в пустоту. Кадры опубликовал телеканал CNBC на своем YouTube-канале.

В Белом доме 9 августа провели церемонию подписания закона о поддержке производителей проводников. На открытом воздухе собрались десятки гостей — представители администрации Байдена, конгрессмены, журналисты и предприниматели.

Вступительное слово взял лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер. После речи он пожал руку стоявшим на сцене, начав с американского президента.

Однако Байден протянул руку во второй раз, направив ее в пустоту. Не получив ничего в ответ, глава Белого дома постоял и опустил ладонь.

Президент США в последние месяцы стал знаменит оговорками и странным поведением. Недавно Байден не сумел справиться с пиджаком и очками в ходе рабочего визита в Кентукки. Американскому лидеру потребовалась помощь жены.