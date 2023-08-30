Мир 30 августа 2023, 08:14 Байден оконфузился на встрече с главой Коста-Рики, читая текст по шпаргалке Байден прочитал приветствие президенту Коста-Рики по шпаргалке YouTube

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Президент США Джо Байден сильно удивил коллегу из Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, когда во время приветствия начал читать шпаргалку и не смог самостоятельно подобрать слова. Видео с этим моментом опубликовал Белый дом на YouTube.

«Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами», — начал читать Байден, сидя напротив Роблеса.

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Он указал, что около года назад в Калифорнии они вместе с партнерами со всего региона решили принять Лос-Анджелесскую декларацию о миграции.

«И с тех пор вы проделали невероятную работу, стали отличным партнером», — прочитал президент США с листа, почти не смотря на коллегу.

Далее американский лидер поблагодарил Роблеса еще за несколько аспектов, про которые также прочитал в письменной подсказке. Все это время глава Коста-Рики с удивлением наблюдал за президентом Соединенных Штатов. После он выступил с ответной речью, поблагодарив Байдена за приглашение посетить Белый дом. Никаких шпаргалок 62-летний глава государства не использовал.

Это не первый случай, когда американский лидер использует листы с подсказками во время выступлений и встреч. До этого шпаргалку в его руках заметили на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне. Там помощники политика заранее прописали по слогам вопросы от журналистов и их фамилии.