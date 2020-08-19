Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Встреча прошла в онлайн-форме из-за угрозы распространения коронавируса.

Байдена считают одним из самых авторитетных демократов. Он был вице-президентом в администрации экс-президента Барака Обамы и более 35 лет (с 1973 по 2009) сенатором от штата Делавэр.

ТАСС отметил, что Байден входит в число наиболее влиятельных законодателей. Он отвечал за внешнюю политику страны. Также демократ несколько раз являлся председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Главным соперником Байдена станет действующий президент и представитель республиканцев Дональд Трамп. Если победу одержит кандидат от демократов, то он окажется самым пожилым главой Белого дома за всю историю Штатов. К моменту инаугурации Байдену исполнится 78 лет.

Ранее Трамп позволил себе колкость в отношении оппонента. Он назвал Байдена «сонным Джо». По словам американского лидера, демократ находится в политике уже более 40 лет и ничего не сделал.