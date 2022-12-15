Мир 15 декабря 2022, 20:57 Байден официально предложил Африканскому союзу присоединиться к G20 Президент США Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден официально предложил Африканский союз присоединиться к «Большой двадцатке». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — сказал президент на сессии саммита США-Африка.

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Байден отметил, что в ближайшие три года Соединенные Штаты выделят порядка 55 миллиардов долларов на помощь Африке.

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Российский лидер Владимир Путин заявлял, что некоторые страны Евросоюза поднимают цены, создают инфляцию и ставят африканские страны в безвыходное положение. ЕС мешает России «осуществлять продуктивную, напряженную и нужную» для государств Африки работу, отметил глава государства. Он призвал перестать «болтать языком о любви к африканским народам» и заняться прямой поддержкой этих стран со стороны Евросоюза.

В октябре глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Европу садом, а окружающий ее мир с джунглями. Многие представители мировой общественности обрушились на него с критикой. Но Боррель не стал признавать, что его высказывание — проявление расизма.