Байден обвинил Трампа в создании предпосылок для импичмента

Бывший вице-президент Джо Байден сделал заявление, в котором призвал президента США Дональда Трампа предоставить Конгрессу всю информацию, касающуюся его телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщил канал АВС News, Байден заявил, что у президента нет другого выхода. Если Трамп не пойдет навстречу Конгрессу и продолжит пренебрегать законом, то у парламентариев не будет другого выхода, кроме как инициировать импичмент.

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Байден сообщил журналистам, что может противостоять политическим атакам, но предупредил, что, если сейчас Трампу сойдет с рук неуважение к конституции, «это будет продолжаться вечно».

«Импичмент станет трагедией, но созданной им самим», — заявил политик.

Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским через несколько часов после того, как спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила, что начала расследование, необходимое для импичмента президента США. Ее поддержали 160 представителей Демократической партии.

Трампа обвиняют в том, что в беседе с украинским президентом в обмен на помощь Киеву он требовал у Зеленского согласия на расследование, связанное с Джо Байденом и его сыном Хантером.

Его давление на иностранного лидера ради устранения соперника в президентской гонке вызвало недовольство нескольких представителей комитетов Конгресса.