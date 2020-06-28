Байден обвинил Трампа в предательстве военных США

Бывший вице-президент США Джо Байден обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в предательстве американских военных из-за статьи в The New York Times.

В статье, о которой идет речь, Россию обвиняют в связи с радикальным движением «Талибан»*.

По мнению Байдена, если материал правдив, то Трамп должен был об этом знать.

«Это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — заявил Байден в рамках телеконференции. Ее трансляцию проводил телеканал PBS. Слова бывшего вице-президента США приводит РИА «Новости».

При этом Байден также призвал не приглашать Россию на саммит G7.

New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан»*. При этом никаких доказательств предоставлено не было. В российском МИД назвали эти сообщения СМИ фейком.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.