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01 сентября 2022, 23:34

Байден обвинил сторонников Трампа в экстремизме

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Риторика демократов в США по отношению к республиканцам становится все более агрессивной в преддверии выборов. Президент Джо Байден намерен выступить с речью «Душа нации», чтобы предотвратить «экстремистскую угрозу демократии» со стороны республиканцев, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом написала «Политика сегодня».

Особое беспокойство в Белом доме вызывает движение сторонников Дональда Трампа MAGA — Make America Great Again. Судя по всему, конкуренция волнует демократов настолько, что президент предпочел запланированной речи о социальных проблемах обвинения оппонентов.

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«Это (республиканцы MAGA — примеч. ред.) крайняя угроза нашей демократии, нашей свободе, нашим правам. Они просто не уважают верховенство закона. Вы слышали это от президента», — передала официальную позицию Белого дома Жан-Пьер.

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